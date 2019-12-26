美元指數回升 後市留意歐元 18:412019/12/26 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐美金融市場25日因聖誕節休市，市場流動性可能降低，美元指數連續三天維持在97.7附近狹幅盤整，歐元兌美元則落在1.1080附近。 聖誕節前美國總統川普表示，他和中國國家主席習近平將舉行簽署儀式，共同簽署本月宣布達成的美中第一階段貿易協議，市場緊張情緒再降溫，美中關係緩和將協助兩國朝進一步協議發展。 元富期貨提醒，以技術面來看，美元指數短線維持止跌回升走勢，但未來須觀察歐元走勢是否有較強勁的上漲，因而間接導致美元指數出現明顯走跌。 (工商 ) #美元 #指數 #歐元 #市場 #走勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 上周外資買超 台股友達、中信金、新光金居前三名 12:022019/12/23 財經 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 泰國11月出口衰退7.39％ 13:332019/12/23 財經 陸資本市場新商品時代 首股指期權上市 14:062019/12/23 財經 期權策略系列指數介紹41 台股期貨指數－近十年 模擬年化報酬8.84％ 04:102019/12/24 證券．權證 陸房市明年依舊「穩」字當先 有望「軟著陸」 11:432019/12/24 財經 瑞銀機動到期新興債券基金 第3年起年均報酬5％可出場 15:502019/12/24 財經 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 陸落戶限制城市再放寬 緩解三四線城市房地產庫存壓力 22:092019/12/25 財經 降低風險增益績效 04:102019/12/26 證券．權證 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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