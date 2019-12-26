歐美金融市場25日因聖誕節休市，市場流動性可能降低，美元指數連續三天維持在97.7附近狹幅盤整，歐元兌美元則落在1.1080附近。

聖誕節前美國總統川普表示，他和中國國家主席習近平將舉行簽署儀式，共同簽署本月宣布達成的美中第一階段貿易協議，市場緊張情緒再降溫，美中關係緩和將協助兩國朝進一步協議發展。

元富期貨提醒，以技術面來看，美元指數短線維持止跌回升走勢，但未來須觀察歐元走勢是否有較強勁的上漲，因而間接導致美元指數出現明顯走跌。

(工商 )