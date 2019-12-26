美中貿易相關消息樂觀，市場預期雙方有望於1月簽署協議，海外經濟狀況亦可望連帶回溫，市場樂觀情緒將在明年第一季度處於相對高檔，加上美國通膨前景仍不確定會不會回升至2％以上，目前聯準會（Fed）仍採寬鬆政策，金融市場環境持續寬鬆，也將有利美股期貨維持上漲趨勢。

展望後市，富邦期貨表示，市場關注焦點將轉向中美貿易協議之簽署，以及海外經濟是否隨貿易協議的簽署而出現回溫跡象。整體在未來海外經濟有望回溫之下，指數期貨市場行情仍可期。

(工商 )