市場情緒樂觀 美股期貨走勢可期 18:412019/12/26 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中貿易相關消息樂觀，市場預期雙方有望於1月簽署協議，海外經濟狀況亦可望連帶回溫，市場樂觀情緒將在明年第一季度處於相對高檔，加上美國通膨前景仍不確定會不會回升至2％以上，目前聯準會（Fed）仍採寬鬆政策，金融市場環境持續寬鬆，也將有利美股期貨維持上漲趨勢。 展望後市，富邦期貨表示，市場關注焦點將轉向中美貿易協議之簽署，以及海外經濟是否隨貿易協議的簽署而出現回溫跡象。整體在未來海外經濟有望回溫之下，指數期貨市場行情仍可期。 (工商 ) #市場 #期貨 #貿易 #協議 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易談判重大突破！川普：很快和陸簽協議 07:202019/12/22 國際 全球經濟將好轉 建議加股減債 04:102019/12/23 焦點新聞 《經濟》前總統稱明年電費漲50％，經濟部這樣說 07:442019/12/23 財經 上周外資買超 台股友達、中信金、新光金居前三名 12:022019/12/23 財經 泰國11月出口衰退7.39％ 13:332019/12/23 財經 陸資本市場新商品時代 首股指期權上市 14:062019/12/23 財經 陸房市明年依舊「穩」字當先 有望「軟著陸」 11:432019/12/24 財經 港企業不聘近年畢業年輕人？邱騰華：不贊成 12:092019/12/24 兩岸 瑞銀機動到期新興債券基金 第3年起年均報酬5％可出場 15:502019/12/24 財經 《貿易》貿協黃志芳；明年續攻貿易戰轉單效應 11:592019/12/26 財經 財經熱門新聞 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 撐不過脫歐英企倒一堆 陸企撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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