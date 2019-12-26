一年一度迎接第一道曙光的機會又來了！2020年即將到來，屏東縣政府交通旅遊處聯手墾管處、屏東縣觀光協會與恆春半島觀光產業聯盟，在1月1日當天於龍磐公園舉辦迎曙光活動，邀請民眾一同迎接新年的第一道曙光，展望新的一年到來。

這次更加碼活動內容，除了延續與當地飯店合作「曙光明信片抽住宿券活動」，還邀請南島舞集、大嘴巴鼓隊等藝文表演到現場演出，更與國防部合作，安排五架IDF戰鬥機，待射出第一道曙光，戰機旋即隨著曙光府俯衝，象徵喜氣與鴻運，盼為觀賞曙光民眾，帶來平安與好運，並為2020年揭開震撼的序幕。

元旦凌晨0點起至上午9時，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段將進行交通管制，除了當地居民持身分證，以及事先申請並經墾管處許可的遊覽車可以進出外，一般車輛（含汽、機車）均管制進入。墾丁福華為滿足房客欲到現場共同迎接2020年，安排接送房客往返飯店及龍磐公園，免去房客排隊等候接駁車之苦；除此之外，沿途將為旅客解說太平洋沿岸秀麗風光，現場更提供溫暖薑湯為旅客去寒。即日起開放報名至12月31日18點止；行程費用為成人每位$200、兒童每位$100。

雖然此次元旦並非連續假期，但依然不減民眾要觀賞第一道曙光的興致，12月31日住宿詢問度隨著日期接近漸增；12月至明年3月飯店推出許多優惠專案，尤其以「二人成行，買大送小」最划算，跨年夜當天憑此專案入住只要$3553起，兩人成行即免費招待兩位兒童入住含早餐，若尚未申請觀光局-擴大國旅秋冬遊補助的民眾，也可以趁這個機會申請，把握享有旅遊補助的機會。洽詢專線（08）886-2323轉訂房組。

(工商 )