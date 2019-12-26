台南六甲旅遊祕境落羽松森林近幾年已成秋冬觀光熱點。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲旅遊祕境落羽松森林近幾年已成秋冬觀光熱點。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲旅遊祕境落羽松森林近幾年已成秋冬觀光熱點。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲旅遊祕境落羽松森林近幾年已成秋冬觀光熱點。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲旅遊祕境落羽松森林近幾年已成秋冬觀光熱點，六甲區公所往年推出的賞落羽松小旅行場場秒殺。今年落羽松祕境小旅行結合鄰近的大內、下營、官田、麻豆區推出8梯次4條路線，台南市政府民政局更補助交通費及導覽費，報名已經開跑，去年錯過的民眾可把握機會。

隨著天氣愈來愈冷，六甲落羽松森林也更紅了，台南市政府為了把落羽松森林推為全國著名觀光景點，民政局長顏振標特別請六甲區公所規畫「2020繽紛落羽松-浪漫曾文遊」相關系列活動。

區公所日前在落羽松森林旁2分地種植波斯菊，打造燦爛的花海，預計下個月可盛開，森林周邊也以一串紅、鼠尾草與矮仙丹盆栽來點綴。此外，搭配鼠年來臨，設置多件鼠年裝置藝術，還有風車裝置搭配自然美景，希望讓遊客盡情拍照打卡。

由六甲區公所及林鳳社區發展協會辦理的輕旅行，安排了4條路線，不但有專人導覽自然美景、歷史古蹟、特色產業文化，還可品嘗在地美食，包括林鳳營火車站、蓮花園區、國家溼地菁埔埤、彩繪村、文旦園、柚子茶DIY、酪梨風味餐等。即日起開始報名，每梯次人數有限，額滿為止。

「台南祕境稱火紅，鶴鶴有名落羽松，逍遙悠閒稻六甲，全家愉悅樂融融」，六甲區陳啓榮區長並親自題一首詩，藉此行銷六甲落羽松美景、越光米及火鶴花，歡迎全國民眾於新年期間到台南來走春，一同慢遊曾文區。

(中時 )