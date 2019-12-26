桃園市第一選區立委候選人鄭運鵬表示，同性戀觀光是馬政府時代政策，自己是認同這政策，希望可以繼續。（賴佑維攝）

桃園市立委第一選區候選人鄭運鵬多年前在立法院指出，「台灣要成為亞洲同志旅遊的首選」，該影片在桃園市第一選區發酵。對此鄭運鵬表示，該政策為馬時代推動，自己是稱讚政策。對手陳根德則說，尊重同性戀，但無法接受成為同性戀觀光大國。

鄭運鵬日前在立院中，提及觀光局有推廣北美同志旅遊業跟媒體來台參訪，他認為是不錯的政策，應該持續下去，也提到台灣要成為亞洲同志旅遊的首選。這段內容被放上網路，也在桃園市第一選區中，引起民眾熱議。

鄭運鵬說，3年前他上任沒多久，在立法院時，因為交通部觀光局在馬政府時代推動同性戀觀光旅遊，他認為這個政策不錯，自己沒有藍綠偏見，才會希望可以持續推動這個政策。他說，因為選舉，同性戀、宗教等，都被扭曲，自己覺得很難過，也希望不要因為選舉，就傷害弱勢族群。

陳根德表示，對於同性戀的存在表示尊重，但是要把台灣變成同性戀的觀光大國，他和台灣、桃園的民眾實在沒有辦法接受。陳根德說，尊重、包容同性戀，但是要入法，他覺得不合理，陳說，同性婚姻合法化後，會讓年輕人認為同性也是未來談戀愛、婚姻選項之一。陳更強調，無法認同我國成為同性戀觀光大國。

(中時 )