主副展區大眾運輸接駁攻略。（台中市政府交通局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府26日舉行道路交通安全督導會議，針對2020台灣燈會在台中的交通管制進行說明，副市長陳子敬表示，民眾可多利用大眾運輸，例如高鐵、台鐵和公車等工具都能抵達燈會展區，期間也會加開班次，歡迎民眾前來參加2020台灣燈會，一同見證璀璨台中！

陳子敬表示，2020台灣燈會副展區已於12月21日起在文心森林公園揭幕，民眾可搭高鐵或台鐵，再轉乘800路電動公車抵達文心森林公園，搭乘高鐵可於烏日高鐵站轉乘，搭乘台鐵可於大慶車站轉乘，公車約10至15分鐘一班。

2020台灣燈會主展區於明年2月8日在后里森林與馬場園區登場，民眾搭台鐵至后里站便可抵達，外縣市民眾來訪，南下可搭高鐵至高鐵苗栗站下車，再步行5分鐘至苗栗台鐵豐富站，轉搭台鐵至后里站；北上可搭高鐵至烏日高鐵站下車，再步行10分鐘至台鐵新烏日站，轉搭台鐵至后里站，皆約莫35至40分鐘可抵達主展區。

陳子敬指出，主展區設有行人徒步區，禁止車輛進入(救護車輛除外)，範圍包括馬場路(后科路-寺山路)與寺山路(營區-內東路)，燈區及花馬道24小時管制，馬場路及寺山路管制時間則於平、假日下午2時至晚上12時，至於其它特定道路需憑證進入。

交通局強調，民眾盡量以「軌道為主、完全接駁」前往燈會，中市警察局也會啟動交通疏導，藉由特定接駁點，引導民眾進出及節點路口管制，保持附近車道暢通。交通局長葉昭甫表示，台鐵與高鐵將視情況加開班次，並增設站內指引牌面、透過電子購票及接駁路線等方式紓緩人流，達到「站不留人」目標。

(中時 )