一芳水果茶今年繼推出巨峰葡萄水果茶、紅心芭樂梅、鮮榨柳丁水果茶等受到好評後，迎接草莓季的到來，搶在農曆年前壓軸推出兩款草莓飲品--「大湖草莓鮮奶」及「大湖草莓水果茶」，強調百分之百使用苗栗大湖草莓、新鮮現打，自2020年元旦正式開賣，季節限定販售至2/29。一芳水果茶表示，大湖草莓系列飲品，100％使用大湖新鮮草莓，並嚴格規定門市草莓保鮮，絕不使用冷凍草莓，要讓消費者喝到最新鮮的香甜風味。其中，「大湖草莓鮮奶」使用大量草莓與濃醇鮮奶，加入冰塊後放入果汁機一起攪拌，喝得到滿口草莓果肉和鮮奶的滑順口感。

此外，「大湖草莓水果茶」延續一芳在調配水果茶上的強項，以新鮮草莓為主體，佐以柳丁、蘋果切片，再加上青茶，新鮮草莓香味撲鼻、豐富的水果香氛，清爽怡人。一芳水果茶表示，因為堅持使用新鮮水果和鮮奶調製飲品，加上品質保證的好風味，讓一芳水果茶成為許多人在喝手搖飲時的健康選擇之一，許多注重健康的年輕媽媽表示，一芳是她們會選擇給小朋友喝的果茶飲品，因為新鮮、又比較健康，小孩也都很喜歡喝。

一芳水果茶這次草莓新品文宣，特別邀請兩位小模特兒到大湖草莓園外拍，兩位小女孩在現場呈現了最真實的互動，一拿到草莓飲品就迫不及待開心喝完，搶先幫一芳大湖草莓系列新品掛保證！

(工商 )