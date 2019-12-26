濠瑋-KY（6711）今（26）日向證交所申請股票第一上市，為今年第6家向證交易所申請第一上市之外國企業。

濠瑋-KY成立於英屬開曼群島之投資控股公司，主要業務內容為沖壓、冷鍛、壓鑄、車床、注塑及機械加工等產品之開發與生產，產品涵蓋手機充電器之插頭端子、彈片、塑膠外殼及網通、家電產品之五金壓鑄件等。

濠瑋108年前三季合併營收為26.26億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.34億元，每股稅後盈餘（EPS）1.98元。

(工商 )