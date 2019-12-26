主持人李培禎日前偕丈夫帶一雙兒子及父母，難得三代六口一同到沖繩旅遊，整趟五天四夜早去晚回行程，回台後仔細盤算下一人一天竟只要2400元，她說：「可能冬季吧，海灘都沒人，被我們包場了。」她忍不住直呼划算，「簡直是花小錢當大爺的概念。」享足極高CP值的小資孝親之旅，她驚嘆，「真的讓我們賺到了。」。

李培禎晉升旅遊達人行列，日前花半個月規畫年末溫馨家族旅遊，粉絲們以為她會規畫精緻奢華之旅，回台後她將行程PO上網，粉絲們發現李培禎竟秉持堅守節儉美德、計劃六人超小資孝親之旅，李培禎說：「旅行當然要做足功課，沖繩很美，有很多適合小朋友玩的景點。」整趟天倫之旅，包括租露營車、吃喝玩樂加住宿與機票，支出總額一人一天竟只要2400元，滿檔行程和花費曝光後跌破粉絲眼鏡，同事聽她分享更直呼：「妳已進化成台灣好媳婦了。」

李培禎攜兒造訪玉泉洞。（艾迪昇提供）

李培禎透露因沖繩曾被美國統治，整體增添許多豐沛的國際色彩，她形容：「美國村好像童話故事，這個月到處都有聖誕節的感覺。」、「街道的規劃設計，很像夏威夷和關島。」琳瑯滿目的商家，讓她逛一天還感到時間不足。她在行程中，看見二次大戰的遺跡還保存在當地，鄰近是處處可見的遊樂設施，轉頭望孩子天真的洋溢笑容，她說：「那種差異性的視覺，更讓人深刻體會到，如今擁有的和平有多珍貴。」

(中時 )