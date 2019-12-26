《小孩酷斯拉》訪問到2018年總統教育獎得主-現年14歲就讀於新竹市光華國中三年級的余皓婷。由於不到3歲時的一場意外，造成臉部以下65%二度至三度的深度燒燙傷，她在成長過程中歷經數十次手術及長年復健的痛苦，更要面對外界異樣的眼光，音樂成了抒發心情的出口。創作歌曲〈我曾那樣追尋過〉被改編成合唱曲在「2019光華感恩音樂會」由學校合唱團演出，讓她忍不住感動落淚：「沒想到會在台上唱自己的歌，謝謝大家給我這樣的自信跟勇氣。」

余皓婷(右二)的創作歌曲〈我曾那樣追尋過〉被改編成合唱曲在「108年光華感恩音樂會」由學校合唱團演出，家人到場幫皓婷加油打氣。(公視提供)

她坦承燙傷讓她變得自卑，因為不想把燙傷的疤痕露出來，幾乎一年四季都穿著長袖，或是會加外套、袖套，「我擔心別人看到身上的疤痕，會討厭我或覺得噁心，因為小學曾發生過這樣的事情，所以會覺得害怕。」然而愛唱歌的她也逐漸在轉念：「當歌手會碰到很多事情，一定有人不喜歡你的音樂、有人說你不適合這條路，就跟身上的傷疤一樣，所以我想要寫這類的歌曲，克服自己適應別人的眼光。」

在新竹光華國中參加合唱團的余皓婷(最前方)，站在舞台上唱歌的模樣充滿自信。(公視提供)

她在光華國中參加合唱團，社團同學們在《小孩酷斯拉》拍攝時異口同聲笑說：「一講到皓婷，就想到唱歌！」她直言，從小就很喜歡寫日記，想著如果日記跟音樂結合會變成什麼樣子，因此也開始嘗試寫歌來表達自己的心情，認為寫歌就像尋寶，每找到一個和弦，就像找到寶藏的其中一個線索。藉由歌唱逐漸找回信心的余皓婷感性表示：「未來想要當福音歌手，創作詩歌，帶給大家力量。」

余皓婷的夢想就是當個福音歌手，唱出自己的故事和心情帶給更多人力量。(公視提供)

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