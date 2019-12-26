雲林縣北港媽祖醫院身心內科主治醫師谷大為，研究「深海魚油Omega-3有助於改善憂鬱症」，並與國際團隊共同發表重要臨床指引，引發民眾熱烈回響，26日舉行記者會強調配合醫師診斷服用魚油，才能發揮改善憂鬱症的最大功效。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院身心內科主治醫師谷大為表示，大約20多年前就有研究發現「吃海產多的國家罹患憂鬱症、自殺等風險比較低」，後續有學者發現深海魚油omega-3可能是關鍵之一。

谷大為說國際上專家早就注意到像是魚油等非藥物治療對於憂鬱症有其助益，不過如何選擇、使用，過去沒有專家解釋細節，因此造成醫界不敢支持、市場產品混亂，民眾也不知如何使用。

美國哈佛大學、英國國王學院、日本國家癌症研究中心、澳洲墨爾本大學等7國共15名專家因此攜手合作，2017年成立「國際營養精神醫學研究學會」的臨床準則小組，中國醫藥大學蘇冠賓教授、谷大為醫師也是小組成員之一。

谷大為指出，針對成人憂鬱症，建議魚油配合抗鬱劑做為強化治療的療效較佳，純EPA(魚肉脂肪所含的不飽和脂肪酸)或是EPA、DHA(多元不飽和脂肪酸)混和物皆有效，但混和物建議EPA要為DHA的2倍以上。

谷大為強調許多研究都證明，在診斷不明確下，服用魚油可能有反效果，例如有凝血功能問題、對魚油過敏者不建議使用，雖然魚油是相當溫和的營養物質，還是建議由醫師評估病情後再行使用。

院長吳錫金指出，谷大為醫師主治焦慮與憂鬱、睡眠障礙、藥酒癮疾病，2018年獲亞洲睡眠醫學會年輕學者殊榮，期待能夠拋磚引玉，啟動其他非藥物治療的專家臨床指引，更希望喚起政府與國際對於非藥物治療的重視。

(中時 )