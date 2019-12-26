縣議員黃芳椿要求曾玟學別網路霸凌大家。（何冠嫻攝）

何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣議會26日召開臨時會二三讀會議，會後國民黨籍議員黃芳椿因生日禮金槓上時代力量議員曾玟學，苗栗縣議會議長鍾東錦則說明，生日禮金為一點小心意，收下與否及做何用途皆自由選擇，表態自己將收下並將於明年1月18日發放100萬元獎助學金。

曾玟學收到縣議會送生日紅包1200元禮券，並PO文直指為什麼要拿人民納稅錢做這種事情，收到後自行加碼800元捐予華山基金會頭份天使站。黃芳椿26日在議會秀出曾玟學捐出生日禮券的新聞畫面，直指他在網路PO一大堆，認為此舉在影射其他人的1200元生日禮金收進口袋，要與曾比拚捐款金額，怒嗆「做功德不要掛在網路上」，要求他管好自己，不要再影射議員或縣府預算有關事情，別再網路霸凌。

曾玟學表示，生日禮金就他部份說明，是否全國議會皆會發放生日禮金，並逐致電詢問，查證基隆、新竹縣、台中、南投、彰化、台南、高雄、屏東、澎湖、連江，皆無編列。議員韓茂賢指出，代表、議員不應彼此監督，議員是要監督縣府重大決策，因大家難得同事一場盼能一起努力。

鍾東錦說明，全國編列生日禮券，議會發放給議員、員工，編列1200元表達心意，且自己1月2日生日也將收下禮金，並將於1月18日在興華高中頒贈100元獎學金，鼓勵偏鄉、優秀學子，讓他們拿個小紅包過年。

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(中時 )