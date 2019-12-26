據共同社報導，日本首相安倍晉三26日在東京舉行的經濟團體聯合會的會議上表示，考慮明年2月起迅速推進與英國的《經濟夥伴關係協定》（EPA）談判。英國脫離歐盟後，今年2月生效的日歐EPA將不再適用於日英之間，安倍意在進行應對。

英國明年1月底脫歐後，遵從歐盟規則的「過渡期」預計將持續至同年12月。期間日歐EPA對英國也有效，但之後日英之間如果不重新締結貿易協定，關稅方面的優惠等將消失。

安倍稱「希望進入過渡期後馬上開始貿易談判」。由於英國在進入過渡期前不能與他國進行貿易談判，因此力爭明年2月1日以後啟動談判。考慮以日歐EPA的內容為談判基礎，在明年內談妥。

日歐EPA生效後，針對工業品的關稅大多立即取消，剩餘種類的商品未來關稅也將為零。包括農產品在內的所有種類中，歐盟方面約99％、日本約94％的關稅將取消。關於日本進口的農產品，稻米、小麥、牛肉豬肉、乳製品、砂糖這5個重要領域等作為取消關稅的例外。

(中時 )