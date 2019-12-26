苗栗市公所爭取設置祥雲山莊供水延管。（邱鎮軍服務處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市文聖里祥雲山莊居民多年來苦無自來水可用，苗栗市公所經多次協調，終於取得自來水公司共識並獲企業提供用地，讓近200戶居民困境，用水權益獲保障。

祥雲山莊住戶約200多戶，地勢較高無自來水可用，長年使用地下水或需裝設淨水設備、載運山泉水來使用。苗栗市長邱鎮軍表示，祥雲山莊20多年來無自來水可用，住戶相當困擾，因此與苗栗縣長徐耀昌2人在擔任民代期間，不斷找尋解決方案，無奈沒有用地。

立委徐志榮後也不斷居中協調，上個月召開協調會，會中市公所取得永隆工程、長春石化同意協助，提供土地解決居民用水問題。他表示，長春提供用地設置加壓站、永隆提供土地設儲水槽，後續將由自來水公司規畫作業程序。邱鎮軍向永隆、長春、自來水公司等單位，以及徐志榮、議員鄭碧玉、楊明燁及當地里長的協助表達感謝，完成相關程序後即刻動工，保障近200戶居民的用水權益。

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(中時 )