彰化銀行為滿足民眾隨時隨地換匯的需求，即日起於個人網路銀行及彰銀行動網推出「夜間換匯服務」，讓買賣外幣更加方便。

彰銀主管表示，近年因國人外幣投資盛行與出國觀光頻繁，線上買賣外幣一直是網路銀行熱門服務項目之一，為使民眾於銀行營業時間外仍可享受線上買賣外幣的便利性，即日起於星期一至星期四17：00～23：00，針對美元、日圓、歐元、澳幣及人民幣開放換匯及外幣間轉帳交易。

其中，買、賣外幣除人民幣目前交易限額為等值2萬人民幣外，其餘幣別每筆或每日累計交易金額限等值新臺幣50萬元以下；另外，不同幣別轉帳交易限額為每筆或每日累計交易金額等值5萬美元，讓白天忙碌的上班族，下班在家也能透過個人網路銀行及彰銀行動網輕鬆完成買賣外幣。

彰銀主管表示，彰銀網路銀行提供相當完整的外匯服務，不僅提供企業戶與個人戶憑電子簽章可做新臺幣50萬元以上的換匯交易，大型企業戶更可於網銀執行等值100萬美元以上的線上大額換匯服務，直接於線上完成外匯申報作業，省去臨櫃排隊及填寫各類書表的時間，相當便利。

此外，如果民眾想做各外幣間轉換，例如美元換成歐元，或澳幣換成美元，也能夠透過彰銀網銀完成不同幣別轉帳交易，且同時提供「匯率到價通知」，只要設定好指定匯率，就不須天天盯盤，隨時掌握外匯行情，滿足客戶各種換匯需求。

(工商 )