明泰（3380）26日公告公開收購仲琦科技股權案的最新進度，經統計，截至26日止，應賣股數已達18,231,182股，已超越預定最低收購數量16,500,000股，代表公開收購條件不但已成就，且已超前進度10.49％。

儘管公開收購案已順利達標，但明泰仍表示，公開收購的行動仍會持續下去，直到109年1月6日下午3點30分最後收購期限為止。

(工商 )