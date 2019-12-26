全球扣件光學影像篩選機廠精湛光學科技今（26）日宣布，董事會通過斥資2.16億元，取得先聯科技80％股權。精湛今年訂單不如原先預期，第三季每股虧損0.25元，前三季EPS為0.5元。前11月合併營收5.34億元，比去年同期減幅29.35％。

精湛指出，精湛近20幾年，專注光學影像篩選機及扣件成型機之研發設計、製造及銷售，並以「CCM」自有品牌行銷全球，產品主要銷售予汽車及航太扣件製造商。先聯主要產品是晶片型電子元件外觀檢查機，適用於被動元件電阻、電感、電容（RLC）及半導體、LED、二極體和其他晶片型元件。

精湛表示，精湛為擴增產品的多元性及採多品牌行銷，滿足客戶不同需求，進一步提升生產效率、並與原有事業進行材料統購、技術整合提升等綜效，才決定取得先聯80％股權，以完整產品布局及效率提升。藉由本次的投資規劃，除預期綜效外，精湛營運布局更貼近市場客戶，與客戶共創雙贏。精湛本次取得先聯股權，可以為精湛將來發展，建立更穩固的基礎，對將來的發展實有其重要性與必要性。

精湛指出，先聯原有負責人及技術團隊將繼續留任，協助進行相關業務、專利、智慧財產權、制度及人事之移轉及整合事項。

(工商 )