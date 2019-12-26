民進黨副總統候選人賴清德26日晚間到苗栗縣竹南鎮替黨籍立委候選人羅貴星站台。（謝明俊攝）

民進黨副總統候選人賴清德26日晚間連趕苗栗後龍、竹南2地，賴清德全力推薦羅貴星認真努力，現在拚戰2、3個月下來，現在已經和對手打成平手，要民眾回家1人拉16票來挺羅貴星，把他送進立法院，賴清德也不忘消遣苗栗財政不好，去年選舉沒能換掉縣長，現在先從立委換起，賴清德更大打恐中牌，要大家票投民進黨，投給英德配。

賴清德是在26日晚間5點先抵達後龍鎮北龍社區活動中心，停留演講20分鐘後，轉往竹南鎮扶輪公園，2場民眾都約有百餘人到場，在賴清德進場時，熱烈呼喊凍選口號，賴清德在竹南扶輪公園講演完畢，還和現場支持民眾輪流合照。

賴清德表示，苗栗理論上應該是會很好的，但是縣長從頭至今都從未輪替過，如果做的很好，那也就算了，但做到連公務人員薪水都發不出來，就應該換一個縣長來做，就會變好，去年選舉，沒能換掉縣長，那麼我們就先從換立委開始，賴清德問台下民眾好不好？獲得民眾大聲回應。

賴清德接著表示，習近平的講話，就是指台灣只有一條路，就是一國兩制，蔡英文總統強調這次選舉，就是要顧台灣主權，所以要團結挺蔡英文，主權顧的好才能顧民主。

(中時 )