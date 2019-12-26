女孩子愛漂亮總嫌自己太矮，透過網路或是朋友間往往得不到正確資訊，反而身陷受騙失身的危機。一名女大生就是因為嫌自己不夠高，誤信一名無照郎中，騙稱與他上床親熱後就可以「轉大人」繼續長高，竟然信以為真，就這樣被破處，事後愈想愈不對勁，報警揭露了這樁蠢事。

大陸媒體報導了這麼一個匪夷所思的性侵案，據指出，在大陸廣東有名女大生，因為嫌自己太矮，在同學間無法「出人頭地」，也很羨慕其他女同學身材高挑，於是透過父親的朋友介紹，來到一間標榜「轉大人」的中醫診所求助。

未料，這名看診的醫生根本沒有執照，見女大生年幼可欺，就騙稱說女孩子長不高，可以藉由與男友發生性關係，「促進」賀爾蒙成長激素，聽得女大生一愣一愣。這名無良密醫在詢問得知女大生沒有男友之後，更是得寸進尺，佯稱他可以充當「男友」幫助她，在半信半疑下，就在診間讓醫生褪去衣服，伸鹹豬手進行摸乳、掐奶等觸診「療程」。

儘管女大生心裡掙扎有些疑問，但是基於對醫生的「信任」，隔天她又依約前往「回診」，這次色狼密醫見女大生又來求診，認為有機可乘，愈發大膽施展魔爪，甚至脫去被害人內褲，直接進行「內診」得逞獸慾。

女大生回家將事情告訴爸爸，始知女兒被這名假醫生胡言亂語奪去貞操，火大報警揪出這名「色狼中」，經大陸法院判決4年3個月有期徒刑。

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(中時電子報)