證交所於26日舉辦「108年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，其中，流通證券獎的證券承銷商、會計師事務所、律師事務所，以及活絡經濟獎的IPO籌資金額、IPO市值等五獎項，分別由台新證、勤業眾信、建業、台新證與元大證並列，以及元大證等奪冠，台新證及元大證囊括二項第一，成為最大贏家。

為增進新上市公司與中介機構及證交所互動交流，並表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動公司上市對資本市場之貢獻，證交所26日假台北國際會議中心舉辦「108年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，邀請金管會主委顧立雄及證期局局長王詠心局長，與主辦單位證交所董事長許璋瑤及總經理簡立忠共同頒獎。

證交所表示，活動除頒發獎牌予獲獎的證券承銷商、會計師事務所及律師事務所以資勉勵外，證交所並感謝中介機構及新上市公司代表熱情參與，透過舉辦此活動，期能協助企業健全發展，提升我國資本市場競爭力。

此次獲獎名單如下：「流通證券獎-證券承銷商」由台新證及元大證並列第一，第二名由元富證、永豐金證及凱基證並列；「流通證券獎-會計師事務所」前四名依序為勤業眾信、資誠、安永、安侯建業等四大聯合會計師事務所；「流通證券獎-律師事務所」分別由建業及協合國際法律事務所分列第一、第二名。

「活絡經濟獎-IPO籌資金額」前三名分別為台新證、元大證及福邦證；「活絡經濟獎-IPO市值」則由元大證、台新證及元富證等拿下前三名。

(工商 )