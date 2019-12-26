《綜藝新時代》近日到高雄旗山老街錄影，第一個遊戲「蕉換穿衣服」，阿翔、張立東扮成假人，讓敵隊女星脫掉阿翔緊身衣，穿在張立東身上，而張立東擺出歪七扭八的姿勢，讓女星奮力為他穿上緊身衣，不惜掰歪立東的手也要搶時間，看女星瘋狂模樣，張立東做效果直喊：「要骨折了！」臉上隱藏不住被女星圍繞的開心表情。

攻守交換後，張文綺面對浩子，瘋狂撲上去嚇歪要被脫衣服的浩子，然後再把衣服給張勛傑穿，為了把緊身衣穿到張勛傑身上，讓他前滾又後翻，像在滾雪球，張文綺甚至抓著他的腳拖著走時，不慎撞到他的「小勛傑」，讓對方叫苦連天直說：「小勛傑的小命不保！」逗趣的模樣笑翻其他藝人。

張勛傑（倒地者）叫苦連天。（民視提供）

最後阿翔、張文綺要挑戰超恐怖設施「天旋地轉」，高達18層樓高，360度公轉和自轉，順時針轉動後，再加上逆時針轉動，強大無比的離心力把阿翔及張文綺甩到懷疑人生，連皮膚黝黑的阿翔都嚇到臉色蒼白。

(中時 )