美國《新英格蘭醫學雜誌》25日刊登的一篇論文顯示，間歇性禁食可激發「代謝轉換」，有益身體健康。

研究人員表示，間歇性禁食之所以有利於身體健康，是因為激發了「代謝轉換」。「代謝轉換」是人類在古老的食物稀少時代的一種適應方式，指的是細胞耗盡其可快速獲得的糖類能量儲存後，會通過較慢的代謝過程開始將脂肪轉化為能量。研究人員發現，這種轉換可以改善血糖調節、增加抗壓性和抑制炎症。

作者之一、美國約翰斯·霍普金斯大學神經學家馬特森對間歇性禁食對健康的影響進行多年研究，且本人也很早之前就採取了間歇性禁食法。馬特森表示，間歇性禁食一般分為兩類：一種是每日限時進食，將進食時間段縮短至6到8小時；另一種是5+2間歇性禁食，即每週7天中有兩天僅吃一頓中等量的餐食。

馬特森說，多項動物和人類研究顯示，間歇性禁食能夠降低血壓、血脂水平等。此外，越來越多的研究還顯示，間歇性禁食還能有助降低肥胖和糖尿病的風險，且有益大腦健康。

馬特森承認，研究人員尚不完全了解「代謝轉換」的具體機制。但他建議，在有指導的前提下，間歇性禁食可成為健康生活方式的一部分。

(中時 )