跟上最近水滴蛋捲風潮，85度Ｃ也研發「一口酥蛋捲禮盒」，口味包括芝麻和原味，造型小巧好入口，層層酥脆，入口後滿滿的芝麻味和蛋香，更讓人意猶未盡。（馮惠宜攝）

迎戰春節送禮商機，85度C一口推出十款精緻禮盒，其中包括網路票選高人氣的一口酥蛋捲、甜而不膩的楓糖派，精巧可愛造型的巧克力小熊、超級唰嘴的香草咖啡餅乾，優惠價格從150元到518元不等，要以美味平價搶攻市場。

85度C今年一口氣推出十款年節禮盒，包括設計精美、內容多樣的「年在一起禮盒」、「甜蜜好年禮盒」、「法現幸福禮盒」，充滿文青風格的「八五學院包」，網路人氣點心一口酥蛋捲和捲心酥、暢銷「鳳梨酥」、「牛軋糖」等，其中更有多款是綜合禮盒，可以讓消費者品嚐到多樣的人氣美食。

2020年首推「年在一起禮盒」，集結內餡紮實的土鳳梨酥、鳳梨酥、還有外酥內軟的蓬鬆酥脆餅皮，夾著順口的奶油達克瓦茲，及萬年不敗的手工香草餅乾、咖啡餅乾，六款點心絕妙搭配，訴求讓送禮者和收禮者情感更黏在一起。

另，「八五學院包」大紅側背包造型可愛討喜，吸睛度百分百，裏頭有層層酥脆的濃郁楓糖派、口感鬆軟不黏牙的黑糖沙琪瑪，再搭配精選85度C極品嚴選濾掛咖啡。

(中時 )