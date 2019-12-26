空服員會遇到的狀況百百種，飛機上也有不少客人不知道的秘辛。就有一名前空服員節目上透露，他每次上飛機後，一定會把毛毯鋪在座椅上，因為座椅除非是有人尿在上面或者便在上面才會更換。這讓一旁聽到的眾人都驚呼不已。

前空服員在節目上透露，自己搭機都會鋪毯子在椅墊上。（摘自YT《麻辣天后傳》）

前空服員Ponyo在《麻辣天后傳》上表示，她自己搭上飛機的第一件事，是把毛毯舖在椅子上。曾經有阿伯在旁邊看到後十分疑惑，問她為何要把毯子拿來墊？對此，Ponyo笑著回憶，「我笑而不語」，但眾人聽到後都很驚訝，Ponyo這才解釋，毛毯跟頭墊都會清洗更換，但座椅要等到有人尿在上面或大在上面，發現明顯髒掉才會更換。

來賓楊皓如也分享了自身經驗，某次帶著女兒搭飛機，警示燈剛亮，女兒就表示她想大便，且快忍不住了，情急之下，楊皓如立刻起身跟空姐求救，但空服員本想請她忍耐，沒想到楊的女兒當場拉了出來，最後母女倆才被放進廁所。一旁空服員來賓都透露，這種狀況其實很常見，不能讓乘客去廁所是因為怕受傷無法負責，且時常在打掃時看到座椅是濕的，所以見怪不怪。

(中時電子報)