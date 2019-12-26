櫃買中心今（26）日表示，精湛公司（2070）上櫃有價證券自12月27日起恢復交易。

精湛公司已於12月26日召開重大訊息說明會，說明暫停交易事由之相關訊息，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自12月27日起恢復在證券商營業處所買賣。

(工商 )