精湛公司股票 12月27日起恢復交易 19:222019/12/26 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（26）日表示，精湛公司（2070）上櫃有價證券自12月27日起恢復交易。 精湛公司已於12月26日召開重大訊息說明會，說明暫停交易事由之相關訊息，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自12月27日起恢復在證券商營業處所買賣。 (工商 ) #12 #公司 #交易 #中心 #上櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 五月天MV縮影 退休警開麵店掌握「第二人生」 18:012019/12/22 生活 中美貿易協議助攻 美股漲勢可望延續至2020年 08:432019/12/23 財經 群益證券看本周指數區間11,870-12,130點 08:582019/12/23 財經 美股再創歷史高 台股站回萬二關卡 09:532019/12/23 財經 《店頭市場》明達醫、東捷資訊本周上櫃掛牌 16:142019/12/23 財經 「皇帝的多寶格」特展 故宮祭出619件精巧珍玩 20:082019/12/24 生活 麗寶Outlet Mall二期12／25試營運 20:512019/12/24 財經 中火黑色耶誕節？盧秀燕明早對中火重大宣示，不排除撤照重懲 22:542019/12/24 政治 《百貨股》富邦媒搶啖歲末年終商機，估家電買氣增4成 11:082019/12/25 財經 寶佳資產再加碼東元22,233張 持股達12.34％ 13:502019/12/25 財經 財經熱門新聞 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 撐不過脫歐英企倒一堆 陸企撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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