勝麗公司股票 12月27日起暫停交易 19:222019/12/26 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（26）日表示，勝麗公司（6238）上櫃有價證券自12月27日起暫停交易。 勝麗公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自12月27日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #公司 #交易 #12 #勝麗 #證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 五月天MV縮影 退休警開麵店掌握「第二人生」 18:012019/12/22 生活 中美貿易協議助攻 美股漲勢可望延續至2020年 08:432019/12/23 財經 群益證券看本周指數區間11,870-12,130點 08:582019/12/23 財經 美股再創歷史高 台股站回萬二關卡 09:532019/12/23 財經 《店頭市場》明達醫、東捷資訊本周上櫃掛牌 16:142019/12/23 財經 聖誕節即將到來 台指期預期高檔整理 17:292019/12/23 財經 中碳12月加速生產 彌補11月歲休產能 17:512019/12/23 財經 韓12月前20日出口額年減2％ 一年來最小跌幅 23:532019/12/23 財經 力拼麗寶Outlet！日曜天地27日起推30大運動品牌 15:352019/12/25 財經 《鋼鐵股》中鴻1月內銷盤價開高，中止跌勢 09:262019/12/26 財經 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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