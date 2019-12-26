參選台北市第一選區立委的李婉鈺，為她拉票的宣傳車26日在斗六市起跑，宣傳看板寫著「想想婉鈺」，競選歌曲是「愛情的騙子我問你」，很多人在Line群組瘋傳宣傳車照片。根據《ETtoday新聞雲》報導，李婉鈺表示這輛宣傳車不是她雇用，應該是支持者所為。

這輛宣傳車掛著李婉鈺指著頭的照片，文案是「想想婉鈺」、「男人要疼惜女人，女人要相挺女人」、「雲林女兒李婉鈺」、「台北市北投區、士林區立委候選人3號，懇請雲林鄉親支持」。

宣傳小發財車26日開始在雲林縣立委選舉第二選區的斗六市街遶行，引起不少注目，特別是廣告歌曲用的是陳小雲的「愛情的騙子我問你」。

雲林第二選區立委候選人有彭新銘、劉建國、張永津、謝淑亞。

宣傳錄音帶的聲音不像李婉鈺本人，內容是「各位鄉親序大，大家平安大家好，女性最怕採花蜂，查某人要惜查某人，咱雲的女兒李婉鈺，這次參選台北市的立法委員，各位鄉親序大，咱若是有北投士林的親朋好友，拜託請打一通電話，來嘎李婉鈺鬥支持，感謝，有勞。查埔人要疼惜查某人， 查某人更加要疼挺查某人，大家要記得哦！」末了接一句歌詞「你ㄟ良心到底在哪裡…」。

宣傳車出現斗六市後，立即有人拍照在Line群組瘋傳，下午又傳出一張1男6女的耶誕節卡片，網友評論「太有才了」、「很有梗耶」、「很會耶」、「我笑了」。

(中時 )