慧洋-KY（2637）累計今年前11個月合併營收達127.1億元，年增7％，自結稅前EPS3.25元，居同業之冠，慧洋董事長藍俊昇指出，明年元月國際海事組織（IMO）限硫令實施，市場可能出現動盪，近月來租家很少進場租船，觀望氣氛濃厚，慧洋擁有低油耗的節能船多達52艘最具優勢。

慧洋目前有129艘船，今年利用第三季運費高檔，簽了多艘好價格的租約，公司另一方面加速進行船隊汰舊換新計畫，本月剛出售一艘舊船，增添約180萬美元獲利，公司規畫明年仍將持續售出舊船，充裕現金，並提高節能船比重，讓毛利率進一步提升，搭配明年會有50艘以上船隻換約，租金仍有成長空間下，法人估慧洋明年本業獲利會優於今年。 慧洋本月初在公司法說會上也指出，根據聯合國報告，明年散裝船噸增加2.7％，貨運需求增加3.3％，需求大於供給，市場看好，如無意外因素 ，明年本業表現會更好。 慧洋今年交了7艘新船，明年還有8艘，都是高效率的節能船，平均較舊型船節省一成五以上油料，其中也有加裝脫硫器的船隻，公司方面指出，以巴拿馬系列的卡爾薩姆型船來說，日租可以較傳統巴拿馬型船高出二到三成，有裝脫硫器的日租再加兩千美元。

慧洋船隊持續更新，會減少小型輕便型船與散雜貨船，訂造新船以超輕便型、巴拿馬系列的卡爾薩姆型節能船為主。

(工商 )