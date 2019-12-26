入行超過17年的林暐恆（阿KEN）首部自編自導自演電影《練愛iNG》定檔在明年3月13日白色情人節上映。他26日在臉書發布為了籌資而拍的短片作品，片中透露這幾年他為了籌備電影而婉拒了許多主持節目，期望能夠沉潛專心投入撰寫電影腳本，而被周遭朋友不看好的經過。實際上籌拍過程中，阿KEN也遭受過旁人的冷言冷語，被酸說做完夢就趕快回去主持吧。

阿KEN提到有人一聽到計畫，就主動想參與投資，「後來在正式籌資的時候，他沒有跟我講難聽的話，他是直接不跟我講話了」，甚至還有朋友會笑著跟他說說「你錢可以拿來給我花，不用這麼想不開？為什麼你要這麼浪費錢？然後又要我浪費錢跟時間去看電影」，受盡冷嘲熱諷。明年3月電影上映，阿KEN今年為電影上映的費用多賺點錢，比過去多接了4、5場尾牙主持，不過也有預留時間處理電影宣傳。

阿KEN（左）和紀培慧在片中一起練習談戀愛。（藝起娛樂提供）

阿KEN的電影教人戀愛要練習不NG，他坦言自己在學生時代個性害羞，把妹曾吃悶虧，「我寫了很多情書給女生，請比較外向的男同學把信交給她，並從同學口中知道她每次看完信的反應，而同學也常跟女生說一些我的好話，說著說著，他們兩個居然就在一起了！」後來阿KEN另外一位男同學知道後，替他抱不平，找機會拆散這對情侶，「最後他用的方法就是介入他們的感情，和女生也在一起了！」心儀的女生連續被2個朋友搶走，他形容「那時全世界彷彿只剩下我一人，看著最後一封沒有寫完的情書」。阿KEN更學到教訓，知道要追女孩子一定要勇敢靠自己，免得被人從中攔截。

阿KEN首部自編自導自演電影《練愛iNG》。（藝起娛樂提供）

好人緣的阿KEN在《練愛iNG》仍有許多重量級巨星情義相挺，除了紀培慧、彭康育（小刀）、哈孝遠、辛龍之外，周杰倫、陳嘉樺（ELLA）、蔡淑臻、溫昇豪、曾國城、黃鴻升（小鬼）、吳可熙、劉冠廷、宋逸民等明星都在片中輪番登場。該片耗時5年籌拍，靈感始於主持《大學生了沒》時的觀察，穩定單身、苦無戀愛經驗、覺得異性就像一堵牆無法突破的年輕男子們，所經歷純真又荒唐的種種趣事，讓他深受啟發。於是醞釀2年完成《練愛iNG》的劇本，阿KEN也把自己初入行的真實人生經驗和對愛情的看法寫入劇本裡，前後總共改了11個版本。

【練愛iNG啟動短片】

籌備5年的電影【#練愛iNG】在2020.3.13 白色情人節 要正式上映了！ 在正式拍攝電影前，為了讓資方和合作團隊確認我能夠自編自導自演，於是我自己先出資，把一個主持人想寫劇本、想拍電影的過程用短片的方式呈現出來。而這部短片的靈感，則是來自於我在現實生活中遇到的一些挑戰。除了回應大家可能會有的疑問，也藉由它來介紹【練愛iNG】是怎樣的一部電影。 在完成短片之後，我獲得了支持和信任，才得以啟動電影的籌備。 2017年短片啟動了，而電影【練愛iNG】總算要跟大家見面了!2020.3.13 就讓我們一起進戲院練愛吧！特別感謝偶像摯友 彭小刀 演出～ 歡迎追蹤支持我的電影： 練愛 i NGInstagram｜http://bit.ly/2ZlMD1xYoutube｜http://bit.ly/2Qq0Bvk

Posted by 阿Ken on Wednesday, December 25, 2019

(中時 )