截至12月25日19時，特斯拉（TSLA）股價開盤前交易價格徘徊在425.25美元/股附近，離歷史最高值425.47美元/股僅有一步之遙。從9月以來，這家公司股價漲幅超過64%。

這也令眾多押注特斯拉股價下跌獲利的華爾街對沖基金大佬們「苦不堪言」。

金融分析公司S3 Partners預測分析主管Ihor Dusaniwsky坦言，近期特斯拉股價飆升令賣空者進入「絕望的冬天」，因為特斯拉空頭的損失金額高達24.3億美元。其中,包括綠光資本（Greenlight Capital）掌門人David Einhorn、斯坦菲爾資本（Stanphyl Capital Management）管理合夥人Mark spiegel、摩根凱瑞資本管理（Morgan Creek Capital Management）創始人Mark Yusko、全球最大空頭對沖基金Kynikos Associates聯合創始人Jim Chanos等眾多基金大佬。

以綠光資本為例，今年前三季度其投資報酬率一度達到24%，但因近期特斯拉股價快速飆漲，導致其投資報酬率被壓低8-9個百分點。

特斯拉創始人伊隆·馬斯克（Elon Musk）則不忘藉機嘲諷David Einhorn。他直接致信David Einhorn，直指此前他對特斯拉的「虛假指控」，是為了在投資者面前挽回面子，但賣空特斯拉卻讓綠光資本過去數年業績下滑，管理資產規模從150億美元驟降至50億美元。

(中時電子報)