敖幼祥自2017年起駕駛著漫畫小巴，與志工友人一同在花東走訪多所小學校園。(敖幼祥提供／王寶兒台北傳真)

敖幼祥表示，與小朋友相處很快樂，不自覺就能一起嘻嘻哈哈地聊天。圖為敖幼祥(右一)在2018年拜訪台東縣長濱鄉樟原國小。(敖幼祥提供／王寶兒台北傳真)

以《烏龍院》紅遍兩岸的漫畫家敖幼祥，自2017年起，駕駛著「漫畫小巴」跑遍花東小學校園，為的就是要讓漫畫教育在孩童心中扎根。然而在近日因種種因素，不得不暫停了漫畫小巴的計畫，曾表示希望將漫畫小巴計畫推廣至全台的敖幼祥，仍保持樂觀態度，未來將思考如何將這起有意義的活動以不同的形式持續下去。

敖幼祥表示，基於一股「就是想做」的衝勁，加上身邊友人的支持，在2017年組成四人志工團小組，駕駛畫有《烏龍院》角色圖案的漫畫小巴跑遍花東。在這兩年餘的時間中，總共走訪了37所小學，逐一展開漫畫教學課程，甚至曾在去年將漫畫小巴以船運送至綠島，與綠島的小朋友相見歡。在拜訪多所小學的過程中，也常常聽到不少老師分享自己是《烏龍院》的粉絲。

敖幼祥分享，「與小朋友相處很快樂，不自覺就能一起嘻嘻哈哈地聊天。在教學過程中，可以看到小朋友在沒有經過美術制度化教學下擁有的單純，從一些孩子的畫中，也能感受到未經制度化美術教學的單純，畫的直接又自然，線條或是畫面都令人驚豔。有趣的是，偶爾拜訪一些鄰近海邊的學校，還會發現小朋友特別喜歡畫魚。」

漫畫教學課程有兩個鐘頭，除了介紹漫畫種類外，以教小朋友如何描繪表情的變化為主。敖幼祥透露，「漫畫主要是靠表情在表演，我們會選擇大笑、大哭、生氣等36個不同的表情，讓小朋友感受每個表情的變化，接下來會把表情套用到造型上，比方說小兔子、狗等等，再出題目給小朋友，如『大笑的阿嬤』，讓讓小朋友組織『阿嬤』的角色會有什麼元素，進而去自我發揮。也會有我們畫圖，讓小朋友看圖猜成語的遊戲。」

敖幼祥表示，過去平均一個月拜訪一至兩間校園，走訪一趟往往要花上數鐘頭開車，在當地停留兩小時後，再花上大把時間返程。但手邊的動畫工作《烏龍院成語劇場》，一個禮拜需要製作一集，在時間安排上有些吃緊，只得先暫停漫畫小巴的計畫，未來也考慮以直播、視訊的方式，將課程更有效率的推廣到各個校園。

(中時 )