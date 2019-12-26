北市十五分幫角頭遭槍擊槍手影像曝光。（讀者提供/陳鴻偉傳真）

台北市木新路一家蛋糕咖啡店外，今天下午發生槍擊案，新店「十五分幫」大哥級尹姓男子遭到狙擊，身中四彈倒地。警方調閱附近監視器，凶嫌唯一名頭帶棒球帽，身材瘦高男子，台北市文山一警分局初步調查疑為債務糾紛引起，由於中彈位置集中在傷者腿部，疑為教訓討債味道，並沒有要取其性命，現在正循線追查中。

北市警消26日下午1時51分獲報，木新路2段某民宅樓下發生槍擊案件，救護車到場後將47歲尹姓男子送醫，尹因大腿遭擊中4彈，失血過多目前目前仍在萬芳醫院急救中。

北市十五分幫角頭遭槍擊殺手影像曝光。（讀者提供/吳家詮傳真）

據了解，綽號「炮哥」的尹男，為新店、木柵地區「十五分幫」的大哥級人物 ，涉及1998年KTV槍擊案、文山區工地槍擊案，以及1999年1月的禾豐運鈔車搶案，案發後擁槍自重四處逃竄，後在高雄遭刑事局圍捕。

槍擊地點是1家咖啡蛋糕店，凶嫌疑似跟蹤尹多時，在尹現身時當街伏擊，朝他的大腿連開4槍，文山一分局警方到場採證後，發現1枚彈頭及4枚彈殼，不排除是幫派間債務糾紛，現已調閱周遭監視器緝凶中。

文山一分局警方在現場採獲1枚彈頭及4枚彈殼，初步調查為幫派間債務糾紛，現已調閱周遭監視器緝凶中。

(中時電子報)