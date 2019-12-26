韓聯社報導，南韓外交部今天對日本在兩國領導人會談上對南韓總統文在寅做出的外交失禮舉動深表遺憾。

韓日24日借韓陸日領導人會議之機舉行雙邊會談，會上日方在文在寅尚未結束開場白的情況下要求媒體記者離場，被批外交失禮。據悉，文在寅發言中「（韓日關係）暫遇波折，但絕不會走遠」的內容一經翻譯，日方有關人士就要求記者離開，如此外交失禮實屬罕見。

外交部官員表示，韓方已通過外交渠道向日方就此深表遺憾。日方回應稱此舉並非有意為之，將在進一步了解原委後進行解釋。

(中時 )