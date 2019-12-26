日本外交失禮？南韓總統說了這句話 日方就要求記者離開 19:452019/12/26 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國務院總理李克強在四川成都杜甫草堂博物館與南韓總統文在寅（左）、日本首相安倍晉三（右）共同出席中日韓合作20週年紀念活動。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社報導，南韓外交部今天對日本在兩國領導人會談上對南韓總統文在寅做出的外交失禮舉動深表遺憾。 韓日24日借韓陸日領導人會議之機舉行雙邊會談，會上日方在文在寅尚未結束開場白的情況下要求媒體記者離場，被批外交失禮。據悉，文在寅發言中「（韓日關係）暫遇波折，但絕不會走遠」的內容一經翻譯，日方有關人士就要求記者離開，如此外交失禮實屬罕見。 外交部官員表示，韓方已通過外交渠道向日方就此深表遺憾。日方回應稱此舉並非有意為之，將在進一步了解原委後進行解釋。 (中時 ) #記者 #外交 #失禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 指記者有同性戀臉被批 波索納洛坦承失言 10:552019/12/22 國際 美女新聞官甜笑偷看 林書豪不為所動網笑翻 14:162019/12/23 日常 NBA》歐克利：一眉哥不應離開湖人 14:452019/12/23 體育 殘殺沙國流亡記者5嫌遭判死 他卻沒事 18:222019/12/23 國際 「習安會」登場 盼恪守中日四個政治文件 共推帶路 21:072019/12/23 兩岸 《錦衣衛》女星閃電引退 賣房賣車離開香港 08:452019/12/24 娛樂 小燈泡媽媽淚崩 想要的是女兒不曾離開 13:062019/12/24 社會 慈悲的憤怒 最想要的 是小燈泡沒有離開 04:102019/12/25 社會新聞 2019年終回顧 外交部這樣評自己 14:582019/12/26 政治 國際熱門新聞 下戰書！華為：已準備取代Google 將推替代產品 - 國際 情歸美女主播又鬧緋聞！小泉進次郎父子人生如戲 - 國際 間歇性禁食有益健康 原因曝光 - 國際 英王室與民歡慶耶誕 她最吸睛 - 國際 穩賺不賠！軍費談判美收回獅口 但要韓大買武器 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。