新莊路及福海街口道路封閉。（新北市工務局提供／吳亮賢新北傳真）

新北市新莊區新莊路與福海街交叉口，昨(25)日下午地下水管因老舊破裂，導致水流漫淹路面，目前先暫時封閉該路段，進行開挖作業，預計明天(27)日下午2時受影響的901戶可恢復供水，28日早上6時恢復通車。

消防局指出，因該路段有台電、電信、瓦斯及自來水等多重管障，且施工中有瓦斯洩漏清況(已止漏)，預計明(27)日10時完成5米700mm自來水管修復，14時完成自來水200mm及150mm修復後，住戶恢復供水。

此外，其餘管線單位包含台電、中華電信、寬頻固網、新海瓦斯等，於27日21時依序完成修復後，將回填開挖路面，新莊路、豐年街口及景德路、福海街口預定在28日6時恢復通車。

為避免民眾無水可用，自來水公司於停水期間再新增2處供水站，總共7處，分別位於新莊路218號(慈祐宮)、新莊路1號(保元宮)、新莊路543巷9弄口、新莊路150號(廣福宮前)、新泰路2-21號(新月橋自行車引道口)、新莊路496-1號及瓊泰路184號。

(中時 )