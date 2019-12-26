脈動生產線首次公開，運20地位比殲20還高

做為中共解放軍最重要戰略武器之一的運-20運輸機，其製造商西安飛機工業集團提前10天宣布完成今年量產任務，產量較去年的10架幾乎翻了一番。而能達到產量目標的主要關鍵，仍在於航空發動機的問題，運-20立項之初便為因應俄製D-30KP2數量不足，因此預備了渦扇-18與渦扇-20兩個替代方案。而正是國產發動機替代方案的量產補充下，才讓西飛公司能達成運-20的生產任務。

據《新浪軍事》報導，中共空軍相較於其他軍種，在今年開發武器裝備上相對低調，直到年底才由西飛公司宣佈提前10天完成運-20戰略運輸機的量產任務。而在此之前這款飽受外界矚目的戰略運輸機一直都處於低速生產狀態，主要原因是受制於國產渦扇-18發動機的產量。

報導說，運-20最初立項時就已經做好俄製D-30KP2、渦扇-18、渦扇-20這三手準備用於應對運-20的量產。雖然如此，運-20在2017年的產量只有8架左右，2018年底才突破10架年產量。而今年從網上曝光的圖片顯示軍西飛公司停機坪上已有20餘架運-20，產量相較去年幾乎翻了一番。其原因可能是渦扇-18或渦扇-20其中一款因技術成熟而開始進行較大規模量產，這對中共戰略空軍和的發展是非常重要的信號。

在產量達到目標後，將來可以有更多由運-20改裝成的系列戰機，包括空中加油機、大型預警指揮機以及其他特種用途平台。在先前「高新」系列的改裝經驗上，預計數年內運-20家族的改進型號就能陸續出現，再往真正戰略空軍邁進一步。

報導表示，由於美國尚未服役的新型戰略轟炸機B-21「突襲者」，正計畫使用與F-35戰機同款的F-135發動機，未來中共在航空發動機技術更成熟後，也可以運用類似思路在轟-20上使用運-20同款發動機，以減少轟-20的研發週期和開發成本。西飛量產運-20對建設戰略空軍只是一個開始，未來如何舉一反三地靈活應用運-20技術，或許比國產航母服役具有更重要的意義。

(中時電子報)