20191226中天新聞 親上火線！ 韓國瑜接受網紅專訪 與年輕人對話

韓國瑜日前上網路節目《博恩夜夜秀》，影片一出引轟動，短短2天已突破270萬點閱率，不管是年輕人還是韓粉都對他勇於突破同溫層的舉動相當肯定。而韓國瑜競選總部副執行長孫大千今(26日)也在政論節目中揭內幕，坦言其實那天韓國瑜去上節目時，台下觀眾超過9成都是討厭他的。

孫大千在網路政論節目上直言韓國瑜那天去上《博恩》，台下觀眾超過9成都是討厭他的，「所以他進場的時候，現場觀眾是舉著各式各樣批評他的牌子，有人說他烙跑有人說他說謊…。」

但孫大千也直言這就是韓國瑜能征服很多現場、網路上年輕人的地方，「你明知道大家不喜歡你，你明知道到這裡來可能會被嘲諷、被羞辱，可是你還是願意來。」

至於外界有人批評韓國瑜在節目中有些回答不夠好、不夠精準，孫大千又爆另一內幕，「當然，因為這個從頭到尾我們就沒有re稿過，我們沒有事前知道到底要問什麼問題，我們沒有事前互相談好。」一切都要靠韓國瑜臨場反應。

孫大千也稱韓國瑜有一點讓他覺得很了不起，那就是一個政治人物勇於去面對這麼多對他有質疑、這麼多對他有意見的年輕朋友，然後在這個節目裡侃侃而談，甚至能自我嘲諷，這才是真正讓年輕人願意重新了解、接受韓國瑜的原因。

(中時電子報)