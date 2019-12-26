兆豐銀行信用卡除了獲選為「2019年台灣最佳信用卡」，業績也大有斬獲，今年發卡數約89萬張，足足進步了14萬張，兆豐銀信用卡處處長林中象表示，明年應可達成目標100萬張，不過他也指出，刷卡金額才是最重要的目標，今年約500億元左右，明年預估可挑戰550億元。

兆豐銀以智慧鑰匙聯名卡「Gogoro聯名卡」成功獲得評審青睞，信用卡日前獲《國際商業雜誌（International Business Magazine）》評選為「2019年台灣最佳信用卡」，加上3月發行的統一獅聯名卡，為兆豐銀帶來大量30世代的年輕客戶，卡友平均年齡降到44歲。

除了持續年輕化，林中象說，發卡數可能是同一人持有多張卡，消費總額也不會增加，因此更重要的是卡友人數和發卡金額。明年兆豐銀將主力發展保單刷卡，和基層保險業務合作推卡，在增加刷卡金額的同時，提升客戶黏著度。

兆豐銀於12月也推出世界卡，並將免年費門檻從全年刷卡金額50萬元下修為36萬元，和高級保養品牌合作新卡禮。林中象透露，2020東京奧運卡面大獲好評的利多御璽卡，明年現金回饋趴數也將提高，從2.3％增加到2.58％。

聯名卡部分，兆豐銀再次選擇和統一集團合作，明年1月上旬將推出「聖德科斯icash聯名卡」，主打生機食品客群。

(中時 )