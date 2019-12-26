指數股票型基金（ETF）近年來快速崛起，深受投資人喜愛，美國銀行發布研究報告指出，隨著被動型投資策略躍升為主流，加上稅負、低成本與高流動性等多項優勢加持，ETF產業未來幾年將維持高速成長，2030年時產業資產規模將一舉衝上50兆美元。

美銀投資與ETF策略師巴特斯（Mary Ann Bartels）與ETF暨CEF策略師雷尼克（Eli Lanik）發布最新研究報告指出，過去10年來ETF產業翻了好幾倍，資產規模目前已來到6兆美元。

報告進一步表示，「長期來看，按照目前的成長率推估，2030年ETF的資產規模可望超過50兆美元。」

美銀策略師認為，ETF高速成長的動能除了受惠於被動型投資策略躍升為主流外，還有就是投資人愈來愈了解ETF的稅負、低成本、超高流動性與透明度等諸多優點。

HANetf共同創辦人兼執行長麥克奈爾（Hector McNeil）也認同美銀的觀點，他表示，「過去10年來ETF的成長數據十分驚人，接下來10年將會進入真正的大爆發，尤其是歐洲ETF市場才剛起飛。」

美銀還指出，「ETF資產成長主要將來自於資金的流入，ETF新產品的空間反而有限，此外隨著主題式ETF的崛起，ETF也會持續面臨手續費下滑的壓力。」

不過，今年可能受到美股多頭狂燒迭創歷史新高的影響，美國投資人投資策略轉守為攻，美銀公布統計報告指出，其客戶今年投入個股投資的買進金額達380億美元，遠大於投資ETF的250億美元，個股投資金額多於ETF為11年來首見。

從2008到2017年，美銀的客戶都不斷的出脫個股部位，並將資金轉投被動型的ETF。

根據晨星指出，自從1993年推出首檔ETF標普5百SPDR以來，美國ETF市場即呈現高速成長，目前市場規模已達4.3兆美元。

(工商 )