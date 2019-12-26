祈錦鈅（小鈅）26日出席潮牌羽絨衣活動，身高僅156公分的她從小有名模夢，長大後自己學化妝、當起平面模特兒，曾被網路酸民批評她造型醜，小鈅說：「18歲剛接觸化妝什麼都試，確實化得不好，經歷過很恐怖的階段，當時妝化得很像聖誕樹。」她自我打氣學會化妝技巧，「不要把別人的想法太當一回事，臉是我的又沒有傷害別人，自信很重要。」

昨天聖誕節，她受邀在高雄校園演唱，被熱情的男同學追著跑，小鈅笑說：「第一次下去發海報就一搶而空，第二次下去我直接穿著超細高跟鞋用跑的，沒想到他們追上來、直接從我手上搶走海報，好驚喜！」目前單身的她，哀怨這陣子忙到沒桃花，「經紀人跟我說，冬天很適合談戀愛，但我每天都只能愛撫我的手機」。

再過幾天即將跨年，小鈅分享之前與家人環島旅遊的跨年趣事：「31號當天家人10多就睡了，只剩我一個拿著手機、戴起耳機跟朋友連線，沒想到要倒數時，我旁邊突然傳出家人的打呼聲，我印象超深刻。」自嘲用打呼聲迎接新年，是特別的體驗。

祈錦鈅今出席活動走秀。（SNOWMAN NEW YORK提供）

祈錦鈅今出席活動走秀。（SNOWMAN NEW YORK提供）

(中時 )