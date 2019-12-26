《葉問4：完結篇》20日上映以來，蟬聯6天票房冠軍，全台接近8000萬票房進帳。網友討論話題不斷，吳建豪在電影中演出美國海軍陸戰隊軍人，性格熱血單純，被李小龍的功夫吸引，向他學習詠春拳，更希望可以將詠春帶入軍隊的訓練課程。電影中講述葉問赴美國為兒子尋找學校，見到華人在美國受到不平等的待遇，從小在美國長的吳建豪說：「我在美國出生長大，80年代有很多類似的狀況，無論成人或小朋友都會用一些不好聽的話來罵我們蠢、叫我們滾回自己國家，什麼話都會說，但有時候該沉著氣時要沉，該出口氣時還是要出。」

吳建豪首次與甄子丹合作。（華映娛樂提供）

吳建豪穿著軍服拉著木人樁及穿著汗衫跑步都場面，展現出他的好身材，和動作場面同樣吸睛，在片中和真的出身美國海軍陸戰隊的高戰（Chris Collins）對打，吳建豪回憶：「我以前拍《少年阿虎》時也練過詠春，但很久沒練了，這回重新再練，有種回到當年集訓的感受。」

吳建豪片中和真的出身美國海軍陸戰隊的高戰對打。（華映娛樂提供）

首次與甄子丹合作，吳建豪覺得非常開心，「丹哥（甄子丹）很友善，在現場會主動來和我聊聊生活和人生。」他表示有和甄子丹討教拍攝功夫場面的技巧，讓他頗有收獲，「丹哥私下真的很幽默，下回我們可以一起拍部喜劇吧！」他表示拍動作場面有心理準備，並不害怕會受傷，「因為拍攝不可能百分之百順利，肯定會有些小狀況，像是八爺（袁和平）有安排一場我要摔到地上的戲，我說可以自己演出，但真的演出時發現真的頗有難度，幸好最後八爺說OK！」

吳建豪面對世界級武術指導大師袁和平，展現詠春拳直呼壓力大。（華映娛樂提供）

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