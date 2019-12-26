「俄中兩國開發的CR929客機機組未來可能變為一名飛行員。」俄新社25日報導指出，據相關人士透露，俄中未來的遠端寬體客機CR929，可能由單個飛行員駕駛；專家表示，屆時若能實現，將成為一種極具吸引力的商用飛機，根本不會有任何競爭對手。

俄羅斯蘇霍伊民用飛機公司科研處處長、空氣動力學副總設計師亞歷山大‧多洛托夫斯基向《視野》雜誌表示，「如果說我們正在積極研究單個飛行員駕駛艙的概念，這並不是透露機密。我們還在研究『飛行員就是領航員』的概念……」他並指出，具體而言2030年前可望完成，目前大趨勢則是完成「控制過程自動化」。

俄羅斯「政治俄羅斯」網25日的報導，引用擁有蘇聯功勳飛行員稱號的奧列格‧斯米爾諾夫的說法：「這意味著，我們和中國的開發商將製造出一種極具吸引力的商用飛機，而該飛機根本不會有任何競爭對手。目前，幾乎所有航空公司都對減少機組人員的數量感興趣，這在經濟上是非常有利的。」

(旺報 )