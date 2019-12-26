韓國空軍剛剛取得第一架RQ-4B 「全球鷹」(Global Hawk)先進高空無人機，這是現今最頂級的偵察無人機系統，具有極長的飛行滯空時間以及航程，被視為有資格取代U-2偵察機的新銳飛機。
防衛部落格( Defence Blog)報導，星期一，第一架RQ-4B 慶尚南道泗川空軍基地，這是韓國從美國購買的四架RQ-4B當中，第一架飛抵韓國的，其餘三架預計將於明年抵達。
韓國軍方尚未透露其部署計劃的細節，不過想必是加強對北韓的偵照工作，主要是想了解北韓的戰略武器與太空火前基地的確切情報。全球鷹可以飛到18000公尺的高空執行偵察任務，在這個高度，能夠覽視了半徑3,000公里的範圍，加上機上高解析率的合成孔徑雷達（SAR），以及遠程光學/紅外系(EO/IR)，照的解析度達到地面物體30公分以上的能力。
全球鷹是由諾斯洛普·格魯曼公司(Northrop Grumman)所設計生產，一次執行任務的時間長達40個小時。
然而，北韓對於韓國持續取得高度先進武器已多次強烈抱怨，認為韓國的軍備使朝鮮半島安全失衡，屬敵對行為。因此韓國官方決定低調的接收，不舉行接收儀式，也可能不辦理成軍典禮。
(中時電子報)
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