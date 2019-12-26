高雄林小姐26日在直播中，貼出一張照片，小黃運將貼出5個字「韓國瑜加油」，不禁令人感動！大家用各種不同方式挺韓！

高雄林小姐說，有些運將明明可以去跑車賺錢，卻當韓國瑜造勢場合的接駁車，超級感動！還有民眾掛布條，「這個國家、這個黨，厲害了！貪污不用被關，走私叫買超...」。

高雄林小姐也呼籲，幫《博恩夜夜秀》訪問韓國瑜那一集按讚，希望大家努力推！

(中時電子報)