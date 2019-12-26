小黃運將貼5個字 感動高雄林小姐 20:232019/12/26 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄林小姐指出，有小黃運將貼5個字。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄林小姐26日在直播中，貼出一張照片，小黃運將貼出5個字「韓國瑜加油」，不禁令人感動！大家用各種不同方式挺韓！ 高雄林小姐說，有些運將明明可以去跑車賺錢，卻當韓國瑜造勢場合的接駁車，超級感動！還有民眾掛布條，「這個國家、這個黨，厲害了！貪污不用被關，走私叫買超...」。 高雄林小姐也呼籲，幫《博恩夜夜秀》訪問韓國瑜那一集按讚，希望大家努力推！ 文章來源：19.12.26 蔡英文或韓國瑜，誰能讓台灣重回亞洲四小龍？ (中時電子報) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #高雄林小姐 也許您會感興趣 推薦閱讀 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 傳民眾黨下周力挺藍營陳明義 民眾黨嚴正駁斥否認 12:462019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 政治熱門新聞 學生模擬投票結果嚇人 網傻眼：韓國瑜的票也太誇張 - 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ - 政治 把韓國瑜趕到總統府去！網友罷韓建議 尹立恐昏倒 - 政治 蔡應天天在看錶 唐湘龍：綠營害怕的韓國瑜回來了 - 政治 最新封關民調 蔡支持度 網看完：會笑死 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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