銀行理專監守自盜，加上南山人壽資訊系統境界之亂，讓金管會今年罰鍰收入增加1億元，金管會26日公布，今年至今銀行局罰鍰收入已達8,430萬元，保險局則有1億3,560萬元，證期局對證券業及公開發行公司開罰的罰鍰共8,132萬元，三局合計3億122萬元，比去年多1億897萬元，創下歷年新高。

金管會強調，這些罰鍰最後都是繳給國庫，並不是由金管會運用。而罰鍰是為了讓金融機構警惕，如銀行理專監守自盜的問題，今年已公布理專十誡，要求各銀行強化理專管理、強制休假及代班制度，未來若銀行沒有落實，即會再加重處罰，且在銀行法、保險法等修正後，最高罰鍰已拉高到3千萬到5千萬元，未來累犯或情節嚴重的金融機構，罰鍰恐都是千萬元計算。

今年因為理專監守自盜，已有8家銀行被罰鍰5,100萬元，尚有玉山銀行、永豐銀行也被發現理專挪用客戶資金案，但金管會尚未開罰。

保險局今年則是有南山人壽新資訊系統境界上線引發亂象、更改收費員制度損及客戶權益、投資部門人員在Line群組報明牌及金檢缺等案，光南山人壽一家今年就被罰4,860萬元，堪稱今年金融業接金管會罰單的最大苦主。

據金管會統計，銀行局今年罰鍰案共23件，罰鍰金額共8,430萬元，比起去年24件、共罰4,816萬元，罰鍰金額加75％，但件數反而減少1件，代表每案罰鍰金額亦比去年增加，即銀行今年拿的都是大罰單。

保險局今年則有66件罰鍰案，共罰1億3,560萬元，與去年43件罰鍰案，共罰7,520萬元相比，金額增加80％以上，亦是今年金管會三局中，罰鍰金額收入最多的一局。

證期局今年則有286件，共罰8,132萬元，去年則是有239件，罰鍰金額6,889萬元，金額增加18％，證期局主要多是上市櫃公司的資訊公開、財報公布未及時等疏失，單件多是24萬元上下，是各局罰鍰案件數最多的一局。

(工商 )