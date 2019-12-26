合庫銀行的美國分行再下一城。合庫銀行持續看好美國經濟發展，繼10月28日董事會通過申設美國休士頓分行之後，合庫26日指出，已在本週二獲金管會核准申設，這是該行繼美國西雅圖、洛杉磯及紐約後的第4家美國分行，將服務觸角自美國東西岸延伸至中南部，對合庫在美分行布局有相當的意義，合庫強調，此布局不僅均衡美國區域經營發展，也掌握了墨西哥灣區快速成長的商機。

根據最新統計，截至108年11月底，合庫在美國地區分行的獲利扮今年海外獲利重角，不僅較去年同期大增48%，且占全體海外分行獲利比重高達24%，也因此合庫決定在美國繼續擴點，亦得到董事會及金管會支持。

合庫銀行董事長雷仲達對當地市場發展優勢分析，德州為美國第2大經濟體，經濟規模與加拿大(全球第10大經濟體)相當，其能源及石化工業執全美牛耳，航太工業、資訊、電子、生物醫療科技及醫療器材製造業等亦負盛名，該州產業發展與美東紐約州、美西加州及華盛頓州等有所不同，因此前進休士頓設點，有助於合庫在美國市場開拓不同產業區域的商機。

雷仲達也針對休士頓在交通運輸樞紐的重要性指出，休士頓為德州第1大城市、美國第4大城市，位處美國中南部交通運輸中心，休士頓港外貿運輸量居全美第一，為該國與中南美洲往來重要門戶，與墨西哥、阿根廷、巴西、巴拿馬等國往來頻繁。鄰近城市包含聖安東尼及達拉斯，均是美國中南部人口稠密，經濟發展快速的大都會城市，金融服務需求殷切，正好提供了合庫銀行可深耕發展的機會。

目前海外據點數已達23處的合庫銀行，除了「新南向」的東南亞市場，現在亦將目標延伸到美洲等其他地區的海外據點擴張，並提升既有海外單位營運規模，透過當地融資貸款、國際聯貸參與，及投資優質且具收益的有價證券三管齊下，來拓展國際金融業務版圖。

雷仲達對於再增設一家美國分行的法遵管理也特別說明，由於美國金融監理趨嚴，目前三家美國分行在法令遵循與防制洗錢作業已趨成熟，其相關的法遵經驗及規章流程，均能協助休士頓分行掌握當前最新法令動態，以利其完善應有的法令遵循與防制洗錢制度。

合庫銀行指出，自民國80年設立西雅圖分行、84年設立洛杉磯分行以及105年設立紐約分行以來，於美國市場已累積超過20年經驗，對美國當地企業及臺資企業的經營模式與資金運籌多有熟悉及掌握。

(工商 )