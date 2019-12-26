避險需求降 日圓兌美元創近半年低點 20:102019/12/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日圓兌美元匯率周四在亞洲盤貶值約0.2％收109.53日圓，迫近12月初創109.73日圓的6個月低點。 因為中國大陸周三表示，將會跟美國簽署第1階段貿易協議，消除外界原先對中美協議是否真能簽署的疑慮，讓市場看好中美緊張貿易關係在緩和當中，增加了市場信心。 加上近期多國製造業數據有回升跡象，顯示全球經濟持續復甦，都降低投資人對日圓的避險需求。 (工商 ) #日圓 #貿易 #協議 #中美 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美貿戰協議 明年1月有望簽署 04:092019/12/22 話題觀察 川普：中美短期內將簽署第一階段協議 23:092019/12/22 財經 牢牢「鉤」住中美兩強 04:102019/12/23 論壇廣場 中美貿易協議助攻 美股漲勢可望延續至2020年 08:432019/12/23 財經 中美賽局的真正基調 04:102019/12/24 時論廣場 矽晶圓需求旺 中美晶、環球晶增溫 04:102019/12/25 證券．權證 中美貿易緊張情勢緩解 台製造業11月景氣上揚 11:112019/12/25 財經 陸外交部：陸美對首階段協議簽署 保持密切溝通 16:052019/12/25 財經 習川會有譜 雙方為簽協議鋪路 04:092019/12/26 話題觀察 習川會有譜 川普：中美元首很快將簽協議 04:092019/12/26 財經要聞 財經熱門新聞 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 撐不過脫歐英企倒一堆 陸企撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。