日圓兌美元匯率周四在亞洲盤貶值約0.2％收109.53日圓，迫近12月初創109.73日圓的6個月低點。

因為中國大陸周三表示，將會跟美國簽署第1階段貿易協議，消除外界原先對中美協議是否真能簽署的疑慮，讓市場看好中美緊張貿易關係在緩和當中，增加了市場信心。

加上近期多國製造業數據有回升跡象，顯示全球經濟持續復甦，都降低投資人對日圓的避險需求。

(工商 )