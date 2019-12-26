客家委員會主辦2019客家流行音樂大賽決賽暨頒獎典禮，將於29日在西門WESTAR舉辦，本次邀請成軍超過20年、屢屢受邀國際音樂節演出的八十八顆芭樂籽的主唱阿強擔任遞獎大使，阿強的媽媽是桃園客家人，尤其外婆只會說客語，他從小到大對客家美食與生活方式非常熟悉，也對他影響很很深。

阿強日前結束表演，與朋友在戶外廣場和喝酒瞎聊胡鬧，突然發現當天觀眾大多都比他年紀小，第一排有55歲的朋友，也有15歲的朋友，他感性說：「玩團玩到這樣，人生也值得了，年輕人和中年人都喜歡你，真的很感動。就算相隔超過兩個世代還是一起趴踢，真的很讚。」阿強曾參與過電影《搖滾樂殺人事件》及布魯塞爾奇幻影展VR競賽片《肺臟機動隊》演出，日前受邀為《一丁目NEXT FILM》短片平台「2020總統大選系列短片」-《黑與白》擔任男主角，他開心地說是天上掉下來的禮物。

阿強分享，拍電影的經驗很不一樣，第一次擔任主角的挑戰很大，因為不是演自己，需要更多時間準備，雖然自己還有不足，但跟專業演員合作很新奇，讓他收穫良多，短片成果與成效都不錯。熱愛運動的他也主持網路節目《野球乾一杯》，目前正忙於八十八顆芭樂籽新歌編寫，預計明年下半年發片。

阿強擔任客家流行音樂大賽遞獎大使。（新視紀整合行銷提供）

(中時 )