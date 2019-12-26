26日大陸國防部證實，27至30日中國、伊朗及俄羅斯將舉行海上聯合演習。據外媒報導指出，中俄伊三國聯合演習為1979年伊朗伊斯蘭革命後首見。對此軍事專家認為，三國的海上軍事合作對維護地區和平與穩定，具有重要意義。

大陸國防部新聞發言人吳謙26日在記者會上表示，根據中國、俄羅斯、伊朗三國軍隊達成的共識，中俄伊海上聯合演習將於12月27至30日在阿曼灣地區舉行，中國海軍將派西寧號導彈驅逐艦參加。此次演習將深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全，積極構建「海洋命運共同體」的良好意願與能力。

關於中俄伊三國海上聯合演習的公開報導，迄今已有一段時日。9月伊朗外長表示，伊朗、中國、俄羅斯三國計畫在印度洋北部、阿曼灣舉行聯合海軍演習。10月2日，俄羅斯外長拉夫羅夫也指出，俄羅斯將與中國、伊朗在印度洋進行聯合反恐演習。

12月3日伊朗海軍司令侯賽因‧漢扎迪進一步透露，聯合演習的具體時間：伊朗、俄羅斯及中國將於12月27日舉辦聯合海軍演習。大陸國防部26日則是首次證實此一演習即將進行。

(旺報 )