國民黨總統候選人韓國瑜在政見發表會指蔡英文總統被架空，台北市長柯文哲26日晚間上電視台節目接受訪問表示，小英會贏但不多，看看明年理論上會內閣總辭，桃園市長鄭文燦接掌，小英沒有想像中那麼無能，也不是被架空，就黨內互相利用、保持派系平衡。

柯文哲表示，小英會贏但不多，很難估計，因為支持小英的投票率很低，是不得已、心不甘情不願才投，投韓的鋼鐵韓粉則很堅定；柯粉則是6成會投，6成中的6成大概投小英，剩下3成、1成可能就是宋楚瑜或韓國瑜之間互換。

對於韓說單純健康的蔡總統被架空，柯說，看明年2月1日理論上會內閣總辭，否則就是5月20日或12月25日等3個時間，看會忍耐還是妥協，不想忍耐就換人，由鄭文燦接班，但小英沒想像中那麼無能，她的存在有一定能力與意義，也不是被架空，就互相利用，小英起初沒派系，有也不是最大派系，要達到派系平衡。

柯直言，總統大選要改變勝負不易，蔡總統會希望趕快投票，因為時間久了，差距會愈拉愈近。

(中時 )