新北市議員張維倩與立委江永昌25日於中和區得穗國華活動中心共同舉辦「自由．飛記錄片放映暨耶誕音樂晚會」。（張維倩服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員張維倩與立委江永昌25日於中和區得穗國華活動中心共同舉辦「自由．飛記錄片放映暨耶誕音樂晚會」，並且邀請導演李惠仁共同出席，藉由觀賞香港返送中紀錄片呼籲珍惜台灣的民主自由，並邀請在地音樂家演奏耶誕歌曲，展現台灣自由多元的文化。

張維倩表示，香港反送中活動至今已超過半年，對比過去前幾個月在台灣獲得的關注明顯減少，但是香港朋友受到中共的壓迫以及黑警的暴力威脅卻從來沒有一天少過，希望藉由記錄片的放映再度喚醒大家的重視，也再次強調這次的總統大選就是一個「抗中保台」的價值選擇。

李惠仁指出，這部記錄片首映會時香港城邊青年代表哽噎提到的：「她們的行動是在為下一代爭取，不能面臨困難就放棄，因為我們這一代是被上一代放棄，我們沒得退」。而這位青年在返港後也立即遭到逮捕，至今仍下落不明。

張維倩表示，香港青年會走上街頭除了政治情勢外，面臨高房價、低薪等等世代的經濟不公也是爆發衝突的主因，而這與四年前蔡英文總統上任前的台灣很相似，還好這四年下來蔡英文總統與江永昌委員在中央政府及立法院聯手推動各項法案及政策，如兩稅合一新制促使房價趨於下跌、青年婚育家庭租屋補貼、托育新制、準公共化幼兒園、兒少法修法、勞工基本工資大幅提升等等讓台灣的年輕重燃希望及未來，並且透過自己在議會的職權落實在新北市的執行，證明中央政府不僅是一個會做事還是一個有責任有遠見的政府，也呼籲到場民眾堅定支持蔡英文總統及江永昌。

最後，張維倩及江永昌扮演耶誕老人進場，結合中和在地音樂家也演奏耶誕節應景歌曲，展現台灣不同國情的多元文化，讓自由與多元在台灣繼續飛翔。

(中時 )